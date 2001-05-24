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Лихачева Марина Николаевна
Лихачева Марина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.05.2001
Пол
Женский
Отец
Лихачев Николай Фёдорович
1960 г.р.
Мать
Лихачева Наталья Васильевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.2001
Отец:
Лихачев Николай Фёдорович
Мать:
Лихачева Наталья Васильевна
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