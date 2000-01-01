Синцов Иван Леонтиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинцов Иван Леонтиевич

Синцов Иван Леонтиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1730

Пол

Мужской

Отец

1680 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Синцов Леонид Афанасьевич

Мать: не указана

Смерть
1730
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close