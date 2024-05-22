Охонько (Волощук) Евгения Кузьминична
Место рождения
Дата рождения17.02.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1864
Отец: Волощук Кузьма Иосифович
Мать: Волощук София Петровна
Бракосочетание
24.01.1888
Рождение ребёнка
12.01.1889
Сын: Охонько Савва Корнилиевич
Отец ребёнка: Охонько Корнилий Семенович
Рождение ребёнка
15.02.1894
Дочь: Охонько Ефросиния Корнильевна
Отец ребёнка: Охонько Корнилий Семенович
Рождение ребёнка
22.07.1896
Сын: Охонько Трофим Корнильевич
Отец ребёнка: Охонько Корнилий Семенович
Рождение ребёнка
06.04.1899
Сын: Охонько Василий Корнильевич
Отец ребёнка: Охонько Корнилий Семенович
Рождение ребёнка
18.07.1904
Отец ребёнка: Охонько Корнилий Семенович
Рождение ребёнка
28.03.1907
Дочь: Охонько Мария Корнильевна
Отец ребёнка: Охонько Корнилий Семенович
Рождение ребёнка
11.09.1910
Дочь: Охонько Анна Корнильевна
Отец ребёнка: Охонько Корнилий Семенович
Смерть
Неизвестно