Охонько (Волощук) Евгения Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Волощук) Евгения Кузьминична

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

17.02.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1864

Отец: Волощук Кузьма Иосифович

Мать: Волощук София Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
24.01.1888

Муж: Охонько Корнилий Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1889

Сын: Охонько Савва Корнилиевич

Отец ребёнка: Охонько Корнилий Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.02.1894

Дочь: Охонько Ефросиния Корнильевна

Отец ребёнка: Охонько Корнилий Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.07.1896

Сын: Охонько Трофим Корнильевич

Отец ребёнка: Охонько Корнилий Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.1899

Сын: Охонько Василий Корнильевич

Отец ребёнка: Охонько Корнилий Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.07.1904

Сын: Охонько Иван Корнильевич

Отец ребёнка: Охонько Корнилий Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1907

Дочь: Охонько Мария Корнильевна

Отец ребёнка: Охонько Корнилий Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.09.1910

Дочь: Охонько Анна Корнильевна

Отец ребёнка: Охонько Корнилий Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область

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