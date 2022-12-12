Апельганс (Шиленко) Алла Алексеевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Апельганс Александр Владимирович
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно