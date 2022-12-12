Апельганс (Шиленко) Алла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апельганс (Шиленко) Алла Алексеевна

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Место рождения

Волжский, город Волжский, Волгоградская область

Дата рождения

21.08.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Апельганс Александр Владимирович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апельганс Александр Владимирович

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