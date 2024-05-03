Верещагина (Белицкая) Варвара Несторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Белицкая) Варвара Несторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1891 ст.

Отец: Белицкий Нестор Васильевич

Мать: Белицкая (Кандаурова) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Александр Александрович

Отец ребёнка: Верещагин Александр Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1916

Дочь: Дубская (Верещагина) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Верещагин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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