Верещагина (Белицкая) Варвара Несторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1891 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Александр Александрович
Отец ребёнка: Верещагин Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1916
Дочь: Дубская (Верещагина) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Верещагин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно