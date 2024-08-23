Куприян Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприян Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

1731 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Пётр Афанасьевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Спиридон Куприянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Клюкин Фёдор Куприянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Клюкин Маркел Куприянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1825

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