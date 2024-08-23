Куприян Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Пётр Афанасьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Спиридон Куприянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Клюкин Маркел Куприянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1825