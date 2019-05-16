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Тимофеев Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1962

Дата смерти

16.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
14.07.1984

Дочь: Береза (Тимофеева) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
14.06.1988

Сын: Тимофеев Максим Васильевич

Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Васильевна

Смерть
16.05.2019

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