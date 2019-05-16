Тимофеев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1962
Дата смерти16.05.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1984
Дочь: Береза (Тимофеева) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
14.06.1988
Сын: Тимофеев Максим Васильевич
Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Васильевна
Смерть
16.05.2019