Угнивенко Марк Кононович
Место рождения
Дата рождения30.03.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1821
Военная награда
15.08.1944
Дата рождения __.__.1921 Место призыва Лиманский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Лиманский р-н Воинская часть 1290 сп 113 сд ( 1290 сп, 113 сд ) Дата поступления на службу __.__.1940 Наименовани... Показать все
Военная награда
09.06.1945
Дата рождения __.__.1921 Место рождения Украинская ССР, Сталинская обл., Красно-Лиманский р-н, с. Кр. Лука Кто наградил Президиум ВС СССР Наименование награды Медаль «За победу над Германией в Великой... Показать все
Военная награда
09.06.1945
Дата рождения __.__.1921 Место рождения Украинская ССР, Сталинская обл., Красно-Лиманский р-н, с. Кр. Лука Кто наградил Президиум ВС СССР Наименование награды Медаль «За освобождение Белграда» Архив Ц... Показать все
Военная награда
09.06.1945
Дата рождения __.__.1921 Место рождения Украинская ССР, Сталинская обл., Красно-Лиманский р-н, с. Кр. Лука Кто наградил Президиум ВС СССР Наименование награды Медаль «За взятие Вены» Архив ЦАМО Картот... Показать все
Военная награда
09.06.1945
Воинская часть 99 сд ( 99 сд ) Наименование награды Медаль «За взятие Будапешта» Фонд ист. информации 122_37 Опись ист. информации 485182 Дело ист. информации 2 Архив ЦАМО
Военная награда
01.08.1986
Дата рождения __.__.1921 Место рождения Украинская ССР, Донецкая обл., Красно-Лиманский р-н, с. Кривая Лука Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная карт... Показать все
Смерть
Неизвестно