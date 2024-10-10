Шалдо (Князева) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалдо (Князева) Ульяна Ивановна

Место рождения

Ефимовщина, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.08.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1892 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ефимовщина, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.02.1914 ст.

Муж: Шалдо Степан Николаевич

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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