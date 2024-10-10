Шалдо (Князева) Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.08.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1892 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.02.1914 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно