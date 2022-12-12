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Иванюта Параскева Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1880 ст.

Дата смерти

Около 1962

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.

Дочь: Матрона Прохоровна

Отец ребёнка: Иванюта Прохор Титович

Тарасовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.12.1904 ст.

Сын: Иванюта Василий Прохорович

Отец ребёнка: Иванюта Прохор Титович

Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Иванюта Виктор Прохорович

Отец ребёнка: Иванюта Прохор Титович

Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Иванюта Павел Прохорович

Отец ребёнка: Иванюта Прохор Титович

Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванюта Иван Прохорович

Отец ребёнка: Иванюта Прохор Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Прохоровна

Отец ребёнка: Иванюта Прохор Титович

Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Прохоровна

Отец ребёнка: Иванюта Прохор Титович

Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванюта Прохор Титович

Смерть
Около 1962
Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край
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