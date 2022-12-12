Иванюта Параскева Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1880 ст.
Дата смертиОколо 1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.
Дочь: Матрона Прохоровна
Отец ребёнка: Иванюта Прохор Титович
Тарасовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.12.1904 ст.
Сын: Иванюта Василий Прохорович
Отец ребёнка: Иванюта Прохор Титович
Рождение ребёнка
1907 ст.
Сын: Иванюта Виктор Прохорович
Отец ребёнка: Иванюта Прохор Титович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Иванюта Прохор Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванюта Прохор Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Прохоровна
Отец ребёнка: Иванюта Прохор Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Прохоровна
Отец ребёнка: Иванюта Прохор Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1962