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Федор Петрович

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Место рождения

Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Отец

1709 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1738 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Петр Гаврилович

Мать: не указана

Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Предполагаемое место рождения.
Место жительства
1744
Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
1762
Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Аввакум Федорович

Мать ребёнка: Неонилла Ивановна

Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Предполагаемое место рождения.
Место жительства
1795
Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонилла Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Предполагаемое место рождения.
Смерть
1811
Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
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