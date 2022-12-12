Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Петр Гаврилович
Мать: не указана
Предполагаемое место рождения.
Место жительства
1744
Место жительства
1762
Рождение ребёнка
1771
Сын: Аввакум Федорович
Мать ребёнка: Неонилла Ивановна
Предполагаемое место рождения.
Место жительства
1795
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонилла Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Предполагаемое место рождения.
Смерть
1811