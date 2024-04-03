Дронова(Семенова) (Семенова) Анна Петровна 1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Семенова) (Семенова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Семенов Петр Иванович

Мать: Семенова(Ключникова) Ххх (Ключникова) Близнец Ирина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
03.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
12.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Алексей Михайлович

Смерть
1991
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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