Дронова(Семенова) (Семенова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1938
Рождение ребёнка
12.07.1947
Рождение ребёнка
20.06.1952
Смерть
1991
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.