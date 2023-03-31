Новикова (Игнатьева) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1894
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Новиков Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1920
Дочь: Гудилина (Новикова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
11.02.1923
Дочь: Шведова (Новикова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
10.06.1925
Отец ребёнка: Новиков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Новиков Иван Михайлович
Смерть
1949