Новикова (Игнатьева) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Игнатьева) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

06.11.1894

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1894

Отец: Игнатьев Григорий Федоров

Мать: Игнатьева Марья Сергеева

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
27.03.1920

Дочь: Гудилина (Новикова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Михайлович

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1923

Дочь: Шведова (Новикова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Михайлович

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1925

Сын: Новиков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Михайлович

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1928

Сын: Новиков Николай Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Михайлович

Смерть
1949

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