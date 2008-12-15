Тихаев Курамагомед Магомед-Тагирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихаев Курамагомед Магомед-Тагирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2007

Дочь: Тихаева Мадина Курамагомедовна

Мать ребёнка: Магомедова Шамсият Магомедовна

Рождение ребёнка
15.12.2008

Сын: Тихаев Курбан Курамагомедович

Мать ребёнка: Магомедова Шамсият Магомедовна

Рождение ребёнка
2010

Дочь: Тихаева Аят Курамагомедовна

Мать ребёнка: Магомедова Шамсият Магомедовна

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Тихаева Марьям Курамагомедовна

Мать ребёнка: Магомедова Шамсият Магомедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магомедова Шамсият Магомедовна

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