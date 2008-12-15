Тихаев Курамагомед Магомед-Тагирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2007
Дочь: Тихаева Мадина Курамагомедовна
Мать ребёнка: Магомедова Шамсият Магомедовна
Рождение ребёнка
15.12.2008
Сын: Тихаев Курбан Курамагомедович
Мать ребёнка: Магомедова Шамсият Магомедовна
Рождение ребёнка
2010
Дочь: Тихаева Аят Курамагомедовна
Мать ребёнка: Магомедова Шамсият Магомедовна
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Тихаева Марьям Курамагомедовна
Мать ребёнка: Магомедова Шамсият Магомедовна
Бракосочетание
Неизвестно