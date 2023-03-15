Илюхин Анатолий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюхин Анатолий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илюхин Филипп Климович

Мать: Илюхина (Дрёмина) Наталия Михаловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область

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