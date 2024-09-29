Иванова-Лаврентьева-Балякина (Парфенова) Пераскева Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Отец: Лаврентьев-Балякин (Иванов) Дмитрий Парфенович
Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Никитина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич
Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Никитина) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич
Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Никитина) Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич
Сын: Филиппов-Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Никитин) Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич
Сын: Филиппов-Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Никитин) Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич
Сын: Филиппов-Потапов-Никонов-Михайлов (Никитин) Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич
Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Никитина) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич
Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Никитина) Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич
Сын: Филиппов-Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Никитин) Игнатий Михайлович
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич