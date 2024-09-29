Иванова-Лаврентьева-Балякина (Парфенова) Пераскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова-Лаврентьева-Балякина (Парфенова) Пераскева Дмитриевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.10.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

1818 г.р.

Муж

1841 г.р.
1846 г.р.

Дети

1865 г.р.
1866 г.р.
1869 г.р.
1871 г.р.
1872 г.р.
1874 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1845 ст.

Отец: Лаврентьев-Балякин (Иванов) Дмитрий Парфенович

Мать: Андреева-Федорова (Титова) Александра Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1863 ст.

Муж: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1865 ст.

Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Никитина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1866 ст.

Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Никитина) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1869 ст.

Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Никитина) Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1871 ст.

Сын: Филиппов-Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Никитин) Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1872 ст.

Сын: Филиппов-Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Никитин) Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.

Сын: Филиппов-Потапов-Никонов-Михайлов (Никитин) Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1876 ст.

Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Никитина) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1879 ст.

Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Никитина) Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.12.1881 ст.

Сын: Филиппов-Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Никитин) Игнатий Михайлович

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Михаил Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.10.1884 ст.

Муж: Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Феодоров) Алексей Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
У обоих второе бракосочетание.
Смерть
Неизвестно

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