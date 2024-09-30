Матикайнен (Колкканен) Катарина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Колкканен) Катарина Абрамовна

Место рождения

Савелой, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

08.04.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Савелой, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
21.05.1879

Муж: Матикайнен Адам Андреевич

Рождение ребёнка
16.04.1889

Дочь: Кемппи (Матикайнен) Анна Адамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Андреевич

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1893

Дочь: Матикайнен (Матикайнен) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Андреевич

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1897

Сын: Матикайнен Тойво Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Андреевич

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1901

Дочь: Матикайнен (Матикайнен) Эмилия Адамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Андреевич

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1903

Дочь: (Матикайнен) Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Андреевич

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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