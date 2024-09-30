Матикайнен (Колкканен) Катарина Абрамовна
Место рождения
Дата рождения08.04.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1879
Рождение ребёнка
16.04.1889
Дочь: Кемппи (Матикайнен) Анна Адамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Андреевич
Рождение ребёнка
20.07.1893
Дочь: Матикайнен (Матикайнен) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Андреевич
Рождение ребёнка
11.05.1897
Сын: Матикайнен Тойво Адамович
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Андреевич
Рождение ребёнка
19.02.1901
Дочь: Матикайнен (Матикайнен) Эмилия Адамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Андреевич
Рождение ребёнка
30.07.1903
Дочь: (Матикайнен) Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Андреевич
Смерть
Неизвестно