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Васянина Матрёна Михайлова

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васянин Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Васянин Матвей Тимофеев

Отец ребёнка: Васянин Тимофей Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Васянина) Любовь Тимофеева

Отец ребёнка: Васянин Тимофей Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
55
Рождение ребёнка
12.07.1870

Сын: Васянин Сергей Тимофеев

Отец ребёнка: Васянин Тимофей Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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