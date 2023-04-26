Васянина Матрёна Михайлова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Васянин Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Васянина) Любовь Тимофеева
Отец ребёнка: Васянин Тимофей Васильев
Место жительства
1858
55
Рождение ребёнка
12.07.1870
Отец ребёнка: Васянин Тимофей Васильев
Смерть
Неизвестно