Седов Гавриил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Гавриил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1871 ст.

Сын: Седова Васса Гавриловна

Мать ребёнка: Седова Евдокия Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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