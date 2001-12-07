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Шаталина Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.2001

Отец: Шаталина Александр Михайлович

Мать: Шаталина Клавдия Ивановна

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