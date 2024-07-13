Лебедько Александр 1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедько Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедько (Вашкевич) Лариса Анатольевна

Рождение ребёнка
10.03.1986

Дочь: Свирид (Лебедько) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Лебедько (Вашкевич) Лариса Анатольевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
27.12.1987

Дочь: Свиридович (Лебедько) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Лебедько (Вашкевич) Лариса Анатольевна

Минск, Минск

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