Лебедько Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1986
Дочь: Свирид (Лебедько) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Лебедько (Вашкевич) Лариса Анатольевна
Рождение ребёнка
27.12.1987
Дочь: Свиридович (Лебедько) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Лебедько (Вашкевич) Лариса Анатольевна