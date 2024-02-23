Сучкова (Налпина) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкова (Налпина) Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Налпин Семен Корнильевич

Мать: не указана

https://ok.ru/group/59803802992830/album/903787423422/903787439294
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ладченко Валентина Александровна

Отец ребёнка: Сучков Александр Степанович

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/59803802992830/album/903787423422/903787439294
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучков Александр Степанович

Смерть
1998
Бирюсинск, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
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