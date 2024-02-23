Сучкова (Налпина) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1998
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Налпин Семен Корнильевич
https://ok.ru/group/59803802992830/album/903787423422/903787439294
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ладченко Валентина Александровна
Отец ребёнка: Сучков Александр Степанович
Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/59803802992830/album/903787423422/903787439294
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998
Бирюсинск, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область