Черноусик Степан Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1930
Дата смерти20.01.1975
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноусик Вареник Бокашова Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Черноусик Иванна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноусик Василий Степанович
Мать ребёнка: Черноусик Иванна Иосифовна
Рождение ребёнка
20.05.1954
Сын: Черноусик Сергей Степанович
Мать ребёнка: Черноусик Иванна Иосифовна
Смерть
20.01.1975