Черноусик Степан Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусик Степан Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1930

Дата смерти

20.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1930

Отец: Черноусик Герасим Васильевич

Мать: Черноусик Антонина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусик Вареник Бокашова Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Черноусик Иванна Иосифовна

Заречье-1, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусик Василий Степанович

Мать ребёнка: Черноусик Иванна Иосифовна

Рождение ребёнка
20.05.1954

Сын: Черноусик Сергей Степанович

Мать ребёнка: Черноусик Иванна Иосифовна

Заречье-1, Минский район, Минская область
Смерть
20.01.1975

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