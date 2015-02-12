Савельева Юлиана Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Юлиана Артёмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.2015

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.2015

Отец: Савельев Артём Сергеевич

Мать: Савельева Мария Андреевна

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