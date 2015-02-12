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Савельева Юлиана Артёмовна
Савельева Юлиана Артёмовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.02.2015
Пол
Женский
Отец
Савельев Артём Сергеевич
1984 г.р.
Мать
Савельева Мария Андреевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.2015
Отец:
Савельев Артём Сергеевич
Мать:
Савельева Мария Андреевна
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