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Подзорова Домника Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

13.03.1855

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1845

Сын: Подзоров Владимир Моисеевич

Отец ребёнка: Подзоров Моисей Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1853

Сын: Подзоров Григорий Моисеевич

Отец ребёнка: Подзоров Моисей Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1853

Сын: Подзоров Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Подзоров Моисей Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.02.1855

Дочь: Подзорова Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Подзоров Моисей Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Моисей Антонович

Смерть
13.03.1855
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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