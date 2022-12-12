Подзорова Домника Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти13.03.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1845
Сын: Подзоров Владимир Моисеевич
Отец ребёнка: Подзоров Моисей Антонович
Рождение ребёнка
04.03.1853
Сын: Подзоров Григорий Моисеевич
Отец ребёнка: Подзоров Моисей Антонович
Рождение ребёнка
04.03.1853
Сын: Подзоров Василий Моисеевич
Отец ребёнка: Подзоров Моисей Антонович
Рождение ребёнка
02.02.1855
Дочь: Подзорова Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Подзоров Моисей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1855