Гаврикова-Наговицына Софья Григорьевна
Место рожденияг.Енакиево, Донецкая область,Украинская Республика
Дата рождения01.08.1927
Дата смерти17.12.2008
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наговицына-Коротаева Елена Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наговицын Александр Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наговицына Нелля Николаевна
Отец ребёнка: Наговицын Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наговицын Владимир Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.2008