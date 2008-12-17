Гаврикова-Наговицына Софья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова-Наговицына Софья Григорьевна

Место рождения

г.Енакиево, Донецкая область,Украинская Республика

Дата рождения

01.08.1927

Дата смерти

17.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наговицына-Коротаева Елена Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наговицын Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наговицына Нелля Николаевна

Отец ребёнка: Наговицын Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наговицын Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Николай Сергеевич

Смерть
17.12.2008

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