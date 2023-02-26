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Вольская Марфа Иванова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.07.1858

Муж: Вольский Стефан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1860

Сын: Вольский Фёдор Стефанов

Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Вольский Авраам Стефанов

Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: (Вольская) Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Вольский Дмитрий Стефанов

Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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