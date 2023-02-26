Вольская Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.1858
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1860
Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов
Рождение ребёнка
До 1863
Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: (Вольская) Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Вольский Дмитрий Стефанов
Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов
Смерть
Неизвестно