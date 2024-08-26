Некрасова (Кузнецова) Гликерия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.02.1878 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 27 Л.959об.
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Некрасов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Некрасова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно