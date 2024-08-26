Некрасова (Кузнецова) Гликерия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Кузнецова) Гликерия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
13.02.1878 ст.

Муж: Некрасов Иван Афанасьевич

Фонд № 29. Оп.25. Д. 27 Л.959об.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Некрасов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Афанасьевич

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Некрасова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Афанасьевич

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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