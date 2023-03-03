Арутюнян Алексан Самвелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арутюнян Алексан Самвелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.2023

Отец: не указан

Мать: Стрижко Юлия Александровна

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