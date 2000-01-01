Jooks Liso
Место рожденияЭстляндская губерния
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Эстляндская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1833
Дочь: Mari
Отец ребёнка: Jooks / Roonk Hinrik (Hendrik)
Mõisamaa, Märjamaa khk.
Рождение ребёнка
19.05.1839
Дочь: Мережина Tio Андреева)
Отец ребёнка: Jooks / Roonk Hinrik (Hendrik)
Mõisamaa, Märjamaa khk
Смерть
Неизвестно