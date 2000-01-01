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Jooks Liso

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Место рождения

Эстляндская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Эстляндская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1833

Дочь: Mari

Отец ребёнка: Jooks / Roonk Hinrik (Hendrik)

Mõisamaa, Märjamaa khk.
Рождение ребёнка
19.05.1839

Дочь: Мережина Tio Андреева)

Отец ребёнка: Jooks / Roonk Hinrik (Hendrik)

Mõisamaa, Märjamaa khk
Смерть
Неизвестно
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