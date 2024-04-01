Арнаутов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрнаутов Никифор

Арнаутов Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арнаутов ?

Мать: Арнаутова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Никифорова

Мать ребёнка: Арнаутова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арнаутов Андрей Мещанин Г.Пп Никифоров

Мать ребёнка: Арнаутова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арнаутова ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close