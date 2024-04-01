Арнаутов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арнаутов ?
Мать: Арнаутова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Никифорова
Мать ребёнка: Арнаутова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арнаутов Андрей Мещанин Г.Пп Никифоров
Мать ребёнка: Арнаутова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арнаутова ?
Смерть
Неизвестно