Клементьева Марфа Петровна 1804 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Клементьева Марфа Петровна

Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1824 ст.

Муж: Потапов (Петров) Иван Маркелович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1826 ст.

Дочь: Петрова-Потапова (Маркелова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Потапов (Петров) Иван Маркелович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1830 ст.

Сын: Петров-Потапов (Маркелов) Симеон Иванович

Отец ребёнка: Потапов (Петров) Иван Маркелович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1833 ст.

Сын: Петров-Потапов (Маркелов) Архип Иванович

Отец ребёнка: Потапов (Петров) Иван Маркелович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1835 ст.

Дочь: Петрова-Потапова (Маркелова) Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Потапов (Петров) Иван Маркелович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1838 ст.

Сын: Петров-Потапов (Маркелов) Василий Иванович

Отец ребёнка: Потапов (Петров) Иван Маркелович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1840 ст.

Дочь: Маркелова Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Потапов (Петров) Иван Маркелович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.12.1844 ст.

Дочь: Петрова-Потапова (Маркелова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Потапов (Петров) Иван Маркелович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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