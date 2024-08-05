Клементьева Марфа Петровна
Место рождения
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1824 ст.
Рождение ребёнка
20.01.1826 ст.
Дочь: Петрова-Потапова (Маркелова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Потапов (Петров) Иван Маркелович
Рождение ребёнка
23.04.1830 ст.
Сын: Петров-Потапов (Маркелов) Симеон Иванович
Отец ребёнка: Потапов (Петров) Иван Маркелович
Рождение ребёнка
14.02.1833 ст.
Сын: Петров-Потапов (Маркелов) Архип Иванович
Отец ребёнка: Потапов (Петров) Иван Маркелович
Рождение ребёнка
17.10.1835 ст.
Дочь: Петрова-Потапова (Маркелова) Пераскева Ивановна
Отец ребёнка: Потапов (Петров) Иван Маркелович
Рождение ребёнка
22.12.1838 ст.
Сын: Петров-Потапов (Маркелов) Василий Иванович
Отец ребёнка: Потапов (Петров) Иван Маркелович
Рождение ребёнка
19.06.1840 ст.
Дочь: Маркелова Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Потапов (Петров) Иван Маркелович
Рождение ребёнка
13.12.1844 ст.
Дочь: Петрова-Потапова (Маркелова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Потапов (Петров) Иван Маркелович
Смерть
Неизвестно