Садаков Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1873
Рождение ребёнка
1905
Сын: Садаков МИХАИЛ СТЕПАНОВОВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Садакова КЛАВДИЯ СТЕПАНОВНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1924
Дочь: Садакова Таисия Степановна
Мать ребёнка: Садакова Анна Трифоновна
Смерть
Неизвестно