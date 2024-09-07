Садаков Степан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадаков Степан Яковлевич

Садаков Степан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1873

Отец: Садаков Яков Филимонович

Мать: Садакова Марфа Мартемьяновна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Садаков МИХАИЛ СТЕПАНОВОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Садакова КЛАВДИЯ СТЕПАНОВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1924

Дочь: Садакова Таисия Степановна

Мать ребёнка: Садакова Анна Трифоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.