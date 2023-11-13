Качалкин Алексей Петров
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Качалкин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Качалкина Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Качалкина Акилина Егорова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Качалкин Александр Алексеев
Мать ребёнка: Качалкина Акилина Егорова
Рождение ребёнка
18.03.1893
Сын: Качалкин Василий Алексеев
Мать ребёнка: Качалкина Акилина Егорова
Смерть
Неизвестно