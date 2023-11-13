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Качалкин Алексей Петров

Место рождения

Тендиково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Качалкин Петр

Мать: Качалкина Феодосия Егорова

Тендиково, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качалкина Акилина Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качалкина Варвара Михайлова

Рождение ребёнка
1873

Сын: Качалкин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Качалкина Варвара Михайлова

Тендиково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Качалкин Сергей Алексеев

Мать ребёнка: Качалкина Акилина Егорова

Тендиково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Качалкин Александр Алексеев

Мать ребёнка: Качалкина Акилина Егорова

Тендиково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1893

Сын: Качалкин Василий Алексеев

Мать ребёнка: Качалкина Акилина Егорова

Тендиково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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