Ульяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно