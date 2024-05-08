Юрина (Некрасова) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1978
Образование
С 02.09.1985 по ?.06.1992
МАОУ Школа №64. Основное общее образование.
Образование
С 01.09.1992 по ?.06.1995
МАОУ Школа №102. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.1995 по 28.06.2000
Уральский государственный лесотехнический университет. Факультет: Лесное и лесопарковое хозяйство. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.
Бракосочетание
29.07.2000
Встретились в институте. Дмитрий Сергеевич сразу заприметил Татьяну Владимировну, Татьяна же не сразу обратила внимание на Дмитрия. 5 октября, когда Татьяна ехала со своей однокурсницей Еленой Роговой... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.2000
Дочь: Щанкина Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Юрин Дмитрий Сергеевич
На 1/2 русская (по дедушкам), на 1/4 татарка (по бабушке Асе), на 1/4 мордовка (по бабушке Зое).
Работа или профессия
С ?.06.2003 по ?.08.2003
Вожатая. Детский оздоровительный лагерь "Спутник".
Работа или профессия
С 11.02.2004 по 19.03.2004
Менеджер по продажам. ООО "УБпластик".
Работа или профессия
С ?.03.2004 по ?.10.2004
Помощник индивидуального предпринимателя (флорист). Цветочный магазин.
Работа или профессия
С 01.12.2004 по 30.04.2005
Инженер по благоустройству. ОЖЭК "Ботанический".
Работа или профессия
С 29.08.2005 по 09.04.2006
Ведущий специалист отдела арендных земельных отношений и платежей. Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга.
Работа или профессия
С 10.04.2006 по 11.11.2011
Специалист первой категории отдела расчётов и прогнозирования поступлений арендной платы Земельного комитета. Администрация города Екатеринбурга.
Рождение ребёнка
23.08.2007
Отец ребёнка: Юрин Дмитрий Сергеевич
Работа или профессия
С 14.11.2011 по 03.10.2012
Специалист первой категории отдела развития социальной инфраструктуры департамента государственной политики. Министерство экономики Свердловской области (Правительство Свердловской области).
Работа или профессия
С 30.10.2012 по 07.10.2016
Помощник директора. Представительство Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанка).
Работа или профессия
С 2017 по 2022
Главный специалист отдела по работе с общественными организациями Департамента общественных связей. Администрация города Екатеринбурга.
Работа или профессия
С 2022
Главный специалист отдела по развитию туризма Департамента общественных связей. Администрация города Екатеринбурга.