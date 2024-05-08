Юрина (Некрасова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Некрасова) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

01.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1978

Отец: Некрасов Владимир Иванович

Мать: Некрасова Асия Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Образование
С 02.09.1985 по ?.06.1992
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
МАОУ Школа №64. Основное общее образование.
Образование
С 01.09.1992 по ?.06.1995
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
МАОУ Школа №102. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.1995 по 28.06.2000
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский государственный лесотехнический университет. Факультет: Лесное и лесопарковое хозяйство. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.
Бракосочетание
29.07.2000

Муж: Юрин Дмитрий Сергеевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Встретились в институте. Дмитрий Сергеевич сразу заприметил Татьяну Владимировну, Татьяна же не сразу обратила внимание на Дмитрия. 5 октября, когда Татьяна ехала со своей однокурсницей Еленой Роговой... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.2000

Дочь: Щанкина Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Юрин Дмитрий Сергеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
На 1/2 русская (по дедушкам), на 1/4 татарка (по бабушке Асе), на 1/4 мордовка (по бабушке Зое).
Работа или профессия
С ?.06.2003 по ?.08.2003
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Вожатая. Детский оздоровительный лагерь "Спутник".
Работа или профессия
С 11.02.2004 по 19.03.2004
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Менеджер по продажам. ООО "УБпластик".
Работа или профессия
С ?.03.2004 по ?.10.2004
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Помощник индивидуального предпринимателя (флорист). Цветочный магазин.
Работа или профессия
С 01.12.2004 по 30.04.2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Инженер по благоустройству. ОЖЭК "Ботанический".
Работа или профессия
С 29.08.2005 по 09.04.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Ведущий специалист отдела арендных земельных отношений и платежей. Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга.
Работа или профессия
С 10.04.2006 по 11.11.2011
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Специалист первой категории отдела расчётов и прогнозирования поступлений арендной платы Земельного комитета. Администрация города Екатеринбурга.
Рождение ребёнка
23.08.2007

Сын: Юрин Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Юрин Дмитрий Сергеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
С 14.11.2011 по 03.10.2012
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Специалист первой категории отдела развития социальной инфраструктуры департамента государственной политики. Министерство экономики Свердловской области (Правительство Свердловской области).
Работа или профессия
С 30.10.2012 по 07.10.2016
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Помощник директора. Представительство Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанка).
Работа или профессия
С 2017 по 2022
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Главный специалист отдела по работе с общественными организациями Департамента общественных связей. Администрация города Екатеринбурга.
Работа или профессия
С 2022
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Главный специалист отдела по развитию туризма Департамента общественных связей. Администрация города Екатеринбурга.
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