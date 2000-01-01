Баева Татьяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаева Татьяна Семёновна

Баева Татьяна Семёновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Александра Владимировна

Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Баев Борис Владимирович

Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Баев Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Галина Владимировна

Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Баев Павел Владимирович

Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Нина Владимировна

Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Вера Владимировна

Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баев Владимир Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close