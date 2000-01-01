Баева Татьяна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Александра Владимировна
Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Баев Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Галина Владимировна
Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Нина Владимировна
Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Вера Владимировна
Отец ребёнка: Баев Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно