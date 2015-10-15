Маликова (Вейденбаум) Татьяна Максимилиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликова (Вейденбаум) Татьяна Максимилиановна

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Место рождения

г. Кострома Россия

Дата рождения

20.02.1919

Дата смерти

15.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1919

Отец: Вейденбаум Максимилиан Адольфович

Мать: Вейденбаум Елизавета Казимировна

г. Кострома Россия
Рождение ребёнка
02.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маликов Владимир Иванович

г. Ленинград, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Владимир Иванович

Смерть
15.10.2015
г. Санкт-Петербург, Россия
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