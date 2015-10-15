Маликова (Вейденбаум) Татьяна Максимилиановна
Место рожденияг. Кострома Россия
Дата рождения20.02.1919
Дата смерти15.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1919
г. Кострома Россия
Рождение ребёнка
02.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маликов Владимир Иванович
г. Ленинград, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.2015
г. Санкт-Петербург, Россия