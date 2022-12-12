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Тихон Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Сахарникова Мария Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Крещение
23.04.1812
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Кашинской штабной команды солдат Тихон Игнатьев
Крещение
25.04.1818
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Кашинской штатной команды солдат Тихон Игнатьев
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат Кашинской штатной команды
Место жительства
Неизвестно
Кашин, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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