Тихон Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Сахарникова Мария Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Крещение
23.04.1812
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Кашинской штабной команды солдат Тихон Игнатьев
Крещение
25.04.1818
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Кашинской штатной команды солдат Тихон Игнатьев
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат Кашинской штатной команды
Место жительства
Неизвестно
Кашин, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно