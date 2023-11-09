Ивановская (Хавская) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановская (Хавская) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Хавский Михаил Алексеевич

Мать: Хавская Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивановский Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ивановский Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ивановская) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ивановский Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рождественская) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Рождественский Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рождественская) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Рождественский Алексей Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно

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