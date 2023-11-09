Ивановская (Хавская) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Хавский Михаил Алексеевич
Мать: Хавская Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивановский Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ивановский Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ивановская) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ивановский Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рождественская) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Рождественский Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рождественская) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Рождественский Алексей Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно