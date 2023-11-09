Рождественский Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рождественская) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Ивановская (Хавская) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рождественская) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Ивановская (Хавская) Наталья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно