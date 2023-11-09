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Рождественский Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рождественская) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Ивановская (Хавская) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рождественская) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Ивановская (Хавская) Наталья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно

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