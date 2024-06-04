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Подлеснова Марина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

19.05.1813

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подлеснов Данила Кузьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
22.06.1782

Сын: Подлеснов Варфоломей Данилов

Отец ребёнка: Подлеснов Данила Кузьмин

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Подлеснова) Марфа Данилова

Отец ребёнка: Подлеснов Данила Кузьмин

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Подлеснов Григорий Данилов

Отец ребёнка: Подлеснов Данила Кузьмин

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.05.1813
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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