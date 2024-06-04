Подлеснова Марина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти19.05.1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
22.06.1782
Сын: Подлеснов Варфоломей Данилов
Отец ребёнка: Подлеснов Данила Кузьмин
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Подлеснова) Марфа Данилова
Отец ребёнка: Подлеснов Данила Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Подлеснов Григорий Данилов
Отец ребёнка: Подлеснов Данила Кузьмин
Смерть
19.05.1813