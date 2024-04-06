Назима Никифор Григориев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти01.03.1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Назима Галактион Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Башинская (Назима) Мелания Никифорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.03.1885