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Назима Никифор Григориев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

01.03.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Назима Галактион Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Башинская (Назима) Мелания Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Назима Фавст Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.03.1885

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