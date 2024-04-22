Кузка-Василенко Никита Федорович
Место рождения
Дата рождения28.05.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1807
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36H-8?i=724&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
15.08.1838
Дочь: Кузка Евдокия Никитовна
Мать ребёнка: Кузка Евдокия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97K-6?i=420&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
10.11.1840
Мать ребёнка: Кузка Евдокия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97Z-X?i=465&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузка Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно