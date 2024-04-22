Кузка-Василенко Никита Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузка-Василенко Никита Федорович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

28.05.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1807

Отец: Кузка-Василенко Федор Иванович

Мать: Кузка-Василенко Матрона Прокофьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36H-8?i=724&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
15.08.1838

Дочь: Кузка Евдокия Никитовна

Мать ребёнка: Кузка Евдокия Ивановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97K-6?i=420&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
10.11.1840

Сын: Кузка Григорий Никитович

Мать ребёнка: Кузка Евдокия Ивановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97Z-X?i=465&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузка Евдокия Ивановна

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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