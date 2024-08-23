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Пелагея Евстигнеевна

Место рождения

Пискалы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Между 01.02.1819 и 05.08.1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Пискалы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.02.1819

Муж: Жестков Иван Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Между 01.02.1819 и 05.08.1824
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Жестков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Жестков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Жестков Иван Иванович

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