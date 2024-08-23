Пелагея Евстигнеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиМежду 01.02.1819 и 05.08.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.02.1819
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Между 01.02.1819 и 05.08.1824
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Жестков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Жестков Иван Иванович