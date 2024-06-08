Дудка (Евсеенко) Анастасия Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дудка (Евсеенко) Анастасия Петровна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсеенко (Романенко) Пётр Афанасьевич

Мать: Евсеенко (Лемешка) Евфросинья Яковлевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
05.02.1813 ст.

Дочь: Дудка Агафья Сергеевна

Отец ребёнка: Дудка Сергей Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Дудка Аммос Сергеевич

Отец ребёнка: Дудка Сергей Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1817 ст.

Дочь: Кривопуск (Дудка) Сигклитикия Сергеевна

Отец ребёнка: Дудка Сергей Петрович

Криски, Чернігівська область
Восприемник
17.04.1817 ст.
Криски, Чернігівська область
Хиония Ивановна Безкоровайная
Рождение ребёнка
1819

Сын: Дудка Вукол Сергеевич

Отец ребёнка: Дудка Сергей Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дудка Онисифор Сергеевич

Отец ребёнка: Дудка Сергей Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1825 ст.

Дочь: Дудка Мавра Сергеевна

Отец ребёнка: Дудка Сергей Петрович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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