Дудка (Евсеенко) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
05.02.1813 ст.
Дочь: Дудка Агафья Сергеевна
Отец ребёнка: Дудка Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Дудка Сергей Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1817 ст.
Дочь: Кривопуск (Дудка) Сигклитикия Сергеевна
Отец ребёнка: Дудка Сергей Петрович
Восприемник
17.04.1817 ст.
Хиония Ивановна Безкоровайная
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Дудка Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Дудка Сергей Петрович
Рождение ребёнка
30.05.1825 ст.
Дочь: Дудка Мавра Сергеевна
Отец ребёнка: Дудка Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно