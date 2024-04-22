Евдокия Григорьева
Место рождения
Дата рождения25.02.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1832 ст.
Отец: Григорий Матвеев
Мать: Христина Игнатова
Бракосочетание
11.11.1849 ст.
Муж: Дмитрий Алексеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.02.1851 ст.
Дочь: Агафья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеев
Смерть
Неизвестно