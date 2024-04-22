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Евдокия Григорьева

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.02.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1832 ст.

Отец: Григорий Матвеев

Мать: Христина Игнатова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.11.1849 ст.

Муж: Дмитрий Алексеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.02.1851 ст.

Дочь: Агафья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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