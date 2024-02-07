Романов Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Геннадий Михайлович

Романов Геннадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Около 1920 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Михаил

Мать: ?

Смерть
1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close