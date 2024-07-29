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Половинкин Григорий Исаакович

Место рождения

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

14.01.1850 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1821 г.р.

Мать

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1850 ст.

Отец: Половинкин Исаак Дмитриевич

Мать: Половинкина (Белова) Параскева (Парасковия) Ефимовна

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 оп 6 д 1 стр 6 №6м
Крещение
15.09.1850 ст.
В - страница повреждена Мастеровой ______ Яковлевич К_____
Упоминание
01.03.1858 ст.
8½ лет (по предыдущей ревизии ½) РС 10 за 1858 Суксунский завод АП ГАПК Ф 111 оп 1 д 2874 стр 17 №47 (по РС9 №49)
Смерть
После 1858

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