Баженов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженов Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1950

Отец: Баженов Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баженова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Баженова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Баженова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Баженова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баженова Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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