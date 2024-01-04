Баженов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1950
Отец: Баженов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баженова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Баженова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженов Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Баженова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженов Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Баженова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно